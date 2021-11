Conférence : Courbet et Proudhon, phares de l’art et de la pensée de leur temps Flagey, 13 novembre 2021, Flagey.

Ferme familiale Courbet 28 Grande Rue Flagey

2021-11-13

Flagey 25330 Flagey

EUR Un parcours commun : prison et exil, mort prématurée, attachement à un même terroir.

Insaisissable Proudhon, qui s’est toujours refusé à poser pour Courbet.

Du principe de l’art et de sa destination sociale : contrairement à l’individualisme de Courbet, Proudhon prône conciliation entre liberté du créateur et fonction sociale de l’art.

Courbet et Proudhon : solidarité de 2 rebelles et 2 insoumis, n’ayant accepté aucun compromis et ayant construit « carrière et publicité » grâce à la stratégie du scandale et de la provocation.

Proposée par l’Association des Amis du Musée Courbet

Durée : 1h environ

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Informations et réservations obligatoires au 03 81 53 03 60 ou fermecourbet@doubs.fr

fermecourbet@doubs.fr +33 3 81 53 03 60 http://www.musee-courbet.fr/

Ferme familiale Courbet 28 Grande Rue Flagey

