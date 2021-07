Gorges Gorges Gorges, Loire-Atlantique CONFÉRENCE COSMÉTIQUES ZÉRO DÉCHET FACILE Gorges Gorges Catégories d’évènement: Gorges

Loire-Atlantique

CONFÉRENCE COSMÉTIQUES ZÉRO DÉCHET FACILE Gorges, 29 juillet 2021, Gorges. CONFÉRENCE COSMÉTIQUES ZÉRO DÉCHET FACILE 2021-07-29 – 2021-07-29

Gorges Loire-Atlantique Gorges Un verre à la main, une tartine dans l’autre, venez découvrir toutes les alternatives “zéro déchet” et naturelles pour la maison, votre peau et vos cheveux.

Ouvert à tous. Prix libre. Espace ressource enfant, accessible sous la responsabilité des parents. Conférence sur les cosmétiques zéro déchet facile pour découvrir les alternatives naturelles pour vos produits de beauté et de la maison lesecolores@gmail.com http://www.lesecolores.com/ Un verre à la main, une tartine dans l’autre, venez découvrir toutes les alternatives “zéro déchet” et naturelles pour la maison, votre peau et vos cheveux.

Ouvert à tous. Prix libre. Espace ressource enfant, accessible sous la responsabilité des parents. dernière mise à jour : 2021-07-25 par

Détails Catégories d’évènement: Gorges, Loire-Atlantique Autres Lieu Gorges Adresse Ville Gorges lieuville 47.10622#-1.29847