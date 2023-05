Conférence-Conte: « Un roman peut-il être conté? » La Passerelle, 12 mai 2023, Paris.

Le vendredi 12 mai 2023

de 10h30 à 12h30

.Tout public. payant

10€

« Un roman peut-il être conté? », une conférence-conte animée par le conférencier Pascal Quéré.

On peut légitimement penser que jadis, un conteur contait en priorité des contes… Étant « entendu » qu’il tenait ses récits de sources orales. Aujourd’hui, il découvre et travaille ses récits à partir de l’écrit, et conte ce qu’il désire conter, que ce soit un conte, un album illustré, un récit de vie, ou un roman…

Je vous propose d’explorer ensemble le cheminement possible de la page écrite à la langue orale, en suivant des logiques narratives et intimes, quitte à dérouler un fil d’Ariane dans le labyrinthe de la profusion (des pages du roman) à l’épure de l’écriture orale.

La Passerelle 26 rue de Crussol 75011 Paris

Contact : https://bit.ly/3n5oc8Q 01 53 24 67 40 agedor@agedordefrance.com

