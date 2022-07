Conférence « Conscience et Santé », 8 juillet 2022, .

Conférence « Conscience et Santé »



2022-07-08 20:45:00 – 2022-07-08 22:50:00

Conférence de Dr Bruno Journe, addictologue, quarante ans de pratique de la médecine, de la méditation et du yoga

La vie apparaît par une intense et précise agitation moléculaire. La santé est un événement exceptionnel entre le défini et l’infini, le pensable et l’impensable. La santé résonne avec joie, liberté et conscience.

Où se trouvent les limites de la conscience ? Cette question d’enfant a conduit l’auteur à interroger les religions et rencontrer la non-dualité. Que faire pour être bon médecin ? « Connaisseur de la santé » répondait Jean Klein. Cette conférence repose sur quarante ans de pratique de la médecine, de la méditation et du yoga.

https://www.abbaye-st-jacut.com/programmation/detail/rencontrerlaconscienceducorps

