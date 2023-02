CONFÉRENCE – CONNAÎTRE L’ORIENT POUR COMPRENDRE L’OCCIDENT Siersthal Siersthal Catégories d’Évènement: Moselle

Siersthal

CONFÉRENCE – CONNAÎTRE L'ORIENT POUR COMPRENDRE L'OCCIDENT, 24 février 2023, Siersthal

2023-02-24 19:30:00 – 2023-02-24 21:30:00

Moselle Siersthal « Connaître l’Orient pour comprendre l’Occident ». Conférence proposée par Edgard Weber, professeur émérite d’arabe, originaire de Lambach.

La conférence a comme but de réfléchir à ce que nous, Occidentaux, appelons l’Orient. Quels liens l’Occident a-t-il eu et a-t-il avec l’Orient?

La conférence sera rehaussée par de la musique orientale au violon et au piano. Dégustation de pâtisseries orientales. Entrée libre. https://www.facebook.com/interassociation.siersthal Siersthal

