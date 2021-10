Châteauneuf-de-Vernoux Châteauneuf-de-Vernoux Ardèche, Châteauneuf-de-Vernoux Conférence “Confiance et estime de soi chez nos enfants” Châteauneuf-de-Vernoux Châteauneuf-de-Vernoux Catégories d’évènement: Ardèche

Châteauneuf-de-Vernoux

Conférence “Confiance et estime de soi chez nos enfants” Châteauneuf-de-Vernoux, 22 octobre 2021, Châteauneuf-de-Vernoux. Conférence “Confiance et estime de soi chez nos enfants” 2021-10-22 – 2021-10-22 Salle sous la crèche Chemin de Riol

Châteauneuf-de-Vernoux Ardêche Châteauneuf-de-Vernoux Conférence animée par Émeline Rapaud (accompagnatrice parentalité et éducation).7

Cette rencontre s’adresse prioritairement aux parents ayant des enfants âgés de 7 à 12 ans, mais toutes autres personnes intéressées peuvent naturellement y participer. leschatons@privas-centre-ardeche.fr +33 4 75 58 66 65 dernière mise à jour : 2021-10-19 par Privas Centre Ardèche Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Châteauneuf-de-Vernoux Autres Lieu Châteauneuf-de-Vernoux Adresse Salle sous la crèche Chemin de Riol Ville Châteauneuf-de-Vernoux lieuville 44.9186#4.64537