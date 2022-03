Conférence-concert “Vie, voyage vocal de la France à l’Italie” Aoste,Théâtre Splendor, 3 mars 2022, Aosta.

Le concert, présenté par Alessandro Mormile, propose les morceaux de l’album « Vie, voyage vocal de la France à l’Italie » interprété par le baryton Federico Longhi et la pianiste Maria Cristina Pantaleoni. Au programme, les œuvres de R. Hahn, C. Gounod, G. Fauré et J. Massenet, C. Franck et C. Chaminade, pour la partie française, et F. P. Tosti, pour la musique italienne.

Réservation souhaitée : attivita-culturali@regione.vda.it

Aoste,Théâtre Splendor 80, Rue Festaz Aosta Valle d’Aosta



