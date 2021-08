Conférence-concert – Première Sonate pour violoncelle et piano de Saint-Saëns Bibliothèque nationale de France, 14 septembre 2021, Paris.

Bibliothèque nationale de France, le mardi 14 septembre à 18:30

L’Institut national d’histoire de l’art, la Bibliothèque nationale de France et l’École nationale des chartes organisent la 11e édition des Trésors de Richelieu. Conservateurs, chargés de collections, historiens de l’art, du spectacle, de la mode, de la musique, de la littérature et spécialistes des textes échangent autour d’une oeuvre ou d’un document et partagent ainsi leurs savoirs avec un large public. Chaque conférence est l’occasion de présenter des oeuvres d’art, des manuscrits, des livres rares, des partitions musicales ou des objets sortis exceptionnellement des réserves de la BnF, de l’INHA et de l’ENC. Ces pièces sont filmées en direct à l’aide d’une caméra, qui en reproduit les plus infimes détails sur le grand écran de l’auditorium de la galerie Colbert. Autour de ce dispositif se noue un dialogue associant histoire des collections, matérialité des oeuvres, contextes de création et de diffusion et apport à la recherche passée et contemporaine. Le cycle est ouvert à tous les publics intéressés par le patrimoine, l’histoire de l’art et l’histoire. **En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et l’École nationale des chartes.** **Responsables scientifiques** Caroline Fieschi (INHA), Charlotte de Foras (ENC), Gennaro Toscano (BnF) _______ **A propos de cet événement** **Conférence-concert** **Première Sonate pour violoncelle et piano de Saint-Saëns** L’un des fleurons de la musique de chambre de Saint-Saëns, cette sonate composée en 1872, oeuvre puissante d’inspiration encore toute beethovénienne, illustre la période de troubles et de deuil que traverse alors le compositeur. Dans des parties toutes prodigieuses, les deux instruments se répondent en un dialogue constant. Le manuscrit autographe conservé au département de la Musique, très bien calligraphié par l’auteur, met en évidence ces jeux d’écriture. Présenté sous la caméra, il sera commenté par les interprètes, et filmé pendant l’audition. Ce concert-conférence s’inscrit dans le contexte du centenaire de Camille Saint- Saëns en 2021, et vient en contrepoint de l’exposition Saint-Saëns : un esprit libre présentée par la BnF et l’Opéra de Paris au Palais Garnier du 5 mars au 20 juin 2021. **Intervenants** Pascal Amoyel (pianiste), Emmanuelle Bertrand (violoncelliste), Marie-Gabrielle Soret (BnF) _______ **Informations pratiques** Mardi 14 septembre 18h30-20h Grand auditorium de la BnF (site François Mitterrand)

Bibliothèque nationale de France Quai François Mauriac, 75706 Paris Paris Paris 75013



