Loiret Nogent-sur-Vernisson 0 EUR Conférence & concert à l’Arboretum des Barres. 14h30 : conférence sur l’épilepsie avec la neurologue Donia Majoub, 16h : découverte libre de l’arboretum puis concert Yavanna à 17h. En collaboration avec l’association « épilepsie France, la vie d’abord ». Conférence & concert arboretum.desbarres@comcomcfg.fr +33 7 84 32 98 81 http://www.arboretumdesbarres.fr/ Conférence & concert à l’Arboretum des Barres. 14h30 : conférence sur l’épilepsie avec la neurologue Donia Majoub, 16h : découverte libre de l’arboretum puis concert Yavanna à 17h. En collaboration avec l’association « épilepsie France, la vie d’abord ». Arboretum

