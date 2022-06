Conférence-Concert : « Miles DAVIS, Une histoire du Jazz » Andernos-les-Bains, 28 juillet 2022, Andernos-les-Bains.

Conférence-Concert : « Miles DAVIS, Une histoire du Jazz »

32 Avenue de Bordeaux Cinéma Théâtre La Dolce Vita Andernos-les-Bains Gironde Cinéma Théâtre La Dolce Vita 32 Avenue de Bordeaux

2022-07-28 18:30:00 – 2022-07-28

Cinéma Théâtre La Dolce Vita 32 Avenue de Bordeaux

Andernos-les-Bains

Gironde

31 ans après la disparition de Miles DAVIS, survenue 2 mois après son dernier concert en France sur la scène du Festival de Jazz d’Andernos le 21 juillet 1991, nous vous proposons cette conférence-concert.

Depuis l’avènement du bop au milieu des années 40 jusqu’aux débuts du Hip Hop, entre 1980 et 1990, Miles DAVIS est un musicien-clé qui régénère et explore le passé et le présent de tous les courants musicaux importants en se projetant toujours vers l’avenir.

Le jazz et la vie de Miles DAVIS sont étroitement imbriqués. Grâce à son évolution musicale perspicace et inventive, Miles DAVIS est l’un des musiciens et compositeurs les plus talentueux et les plus populaires.

Cette conférence de heures, proposée par le saxophoniste Daniel Brothier, est accompagnée de diffusions d’extraits de morceaux de musique et de vidéos, que l’auteur complétera par un moment de concert.

31 ans après la disparition de Miles DAVIS, survenue 2 mois après son dernier concert en France sur la scène du Festival de Jazz d’Andernos le 21 juillet 1991, nous vous proposons cette conférence-concert.

Depuis l’avènement du bop au milieu des années 40 jusqu’aux débuts du Hip Hop, entre 1980 et 1990, Miles DAVIS est un musicien-clé qui régénère et explore le passé et le présent de tous les courants musicaux importants en se projetant toujours vers l’avenir.

Le jazz et la vie de Miles DAVIS sont étroitement imbriqués. Grâce à son évolution musicale perspicace et inventive, Miles DAVIS est l’un des musiciens et compositeurs les plus talentueux et les plus populaires.

Cette conférence de heures, proposée par le saxophoniste Daniel Brothier, est accompagnée de diffusions d’extraits de morceaux de musique et de vidéos, que l’auteur complétera par un moment de concert.

31 ans après la disparition de Miles DAVIS, survenue 2 mois après son dernier concert en France sur la scène du Festival de Jazz d’Andernos le 21 juillet 1991, nous vous proposons cette conférence-concert.

Depuis l’avènement du bop au milieu des années 40 jusqu’aux débuts du Hip Hop, entre 1980 et 1990, Miles DAVIS est un musicien-clé qui régénère et explore le passé et le présent de tous les courants musicaux importants en se projetant toujours vers l’avenir.

Le jazz et la vie de Miles DAVIS sont étroitement imbriqués. Grâce à son évolution musicale perspicace et inventive, Miles DAVIS est l’un des musiciens et compositeurs les plus talentueux et les plus populaires.

Cette conférence de heures, proposée par le saxophoniste Daniel Brothier, est accompagnée de diffusions d’extraits de morceaux de musique et de vidéos, que l’auteur complétera par un moment de concert.

Service communication Andernos

Cinéma Théâtre La Dolce Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-06-24 par