Conférence & Concert : Les sept dernières paroles du Christ en croix / César Franck Médiathèque musicale de Paris (MMP), 17 mars 2023, Paris. Le vendredi 17 mars 2023

de 18h30 à 21h00

. gratuit Dans la limite des places disponibles : un billet d’entrée sera distribué pour le concert. En partenariat avec le Conservatoire du 13ème Maurice Ravel, la Médiathèque musicale de Paris vous propose une soirée qui se déclinera en deux parties autour de l’oeuvre de César Franck Les Sept Dernières Paroles du Christ en Croix. 18h30 – Conférence à la Médiathèque musicale de Paris autour de l’œuvre Les Sept Dernières Paroles du Christ en Croix de C. Franck » par Jérôme Fréjaville, Classe Histoire de la musique d’Hélène Cao (Cycle Spécialisé – Conservatoire à rayonnement régional – CRR de Paris). 20h – Afin de poursuivre cette découverte, le public est ensuite invité à se déplacer à l’église Saint-Eustache, afin d’assister à un concert thématique : « La Musique et la Mort – Les Sept Dernières Paroles du Christ en Croix” avec également au programme des œuvres de Tchaïkovski, Brahms, Langlais, Chilcott . Dirigé par B. Warcollier, J. Polack, R. Aguirre et accompagné à l’orgue par B.F. Marle Ouvrard, les œuvres présentées incarnent le rapport qu’entretiennent les compositeurs avec la mort et l’au-delà. Elles seront chantées par le Chœur des Jeunes des conservatoires du 6ème et du 13ème arrondissements, ainsi que les Ensembles vocaux des conservatoires du 13ème et 12ème arrondissements. Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache 75001 Paris Contact : https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale 01 55 80 75 30 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris

