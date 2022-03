Conférence-concert. Le fado, un voyage musical des origines à aujourd’hui. Bibliothèque François Villon Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Conférence-concert. Le fado, un voyage musical des origines à aujourd’hui. Bibliothèque François Villon, 18 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 18 juin 2022

de 16h00 à 18h00

gratuit

Partez à la découverte du fado : un voyage musical qui vous mènera au coeur de la culture portugaise à travers une conférence-concert de Philippe de Sousa. Philippe de Sousa, spécialiste de la guitare portugaise et du fado à Paris, vous propose une conférence sur l’histoire du fado. De ses origines jusqu’à aujourd’hui en passant par les différents styles et techniques de chant, vous pourrez découvrir les grands noms et référence de cette tradition encore en évolution. Entrée gratuite sur inscription. Informations et réservations auprès de la bibliothèque. Début des inscriptions : samedi 14 mai 2022. Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette Paris 75010

2 : Colonel Fabien (Paris) (81m) 75 : Colonel Fabien (Paris) (81m)

Contact : 01 42 41 14 30 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://twitter.com/BiblioVillon Concert;Conférence;Musique

Date complète :

2022-06-18T16:00:00+01:00_2022-06-18T18:00:00+01:00

Philippe Hanula

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque François Villon Adresse 81, boulevard de la Villette Ville Paris lieuville Bibliothèque François Villon Paris Departement Paris

Bibliothèque François Villon Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Conférence-concert. Le fado, un voyage musical des origines à aujourd’hui. Bibliothèque François Villon 2022-06-18 was last modified: by Conférence-concert. Le fado, un voyage musical des origines à aujourd’hui. Bibliothèque François Villon Bibliothèque François Villon 18 juin 2022 Bibliothèque François Villon Paris Paris

Paris Paris