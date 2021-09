Conférence Concert Grain de Sel, 14 octobre 2021, Séné.

Conférence Concert

Grain de Sel, le jeudi 14 octobre à 20:30

Pour inaugurer ce nouveau type d’évènement : un livre pour une conférence avec un concert, L’Echonova et Grain de Sel font la part belle à la culture bretonne avec l’ouvrage **« Bretagne : Folk, Néo-trad et métissages »**, écrit par Arnaud Choutet et édité par Le Mot Et Le Reste. Pour la musique, Krismenn, l’inventeur du Kan ha Beatbox (association du chant à danser – kan ha diskan et l’human beatbox) offrira une nouvelle fois sa vision communicative du métissage de la langue bretonne à des cultures plus urbaines. En partenariat avec l’Echonova

Gratuit, sur réservation

Grain de Sel 5 ter rue des Ecoles 56860 Séné Séné Morbihan



