Conférence, Concert et Fest-Noz ZAD – L’Ambazada Vigneux-de-Bretagne, samedi 2 mars 2024.

Conférence, Concert et Fest-Noz Le collectif Dispac’h vous invite pour une conférence avec Splann sur « Le journalisme d’investigation en Bretagne » puis concert et fest-noz Samedi 2 mars, 17h00 ZAD – L’Ambazada Prix libre

Début : 2024-03-02T17:00:00+01:00 – 2024-03-02T23:30:00+01:00

Fin : 2024-03-02T17:00:00+01:00 – 2024-03-02T23:30:00+01:00

Rencontre avec des fondateurices de Splann, comment ça marche, quels objectifs, échanges sur les différentes enquêtes d’investigations engagées par le média, quelle importance à avoir aujourd’hui des investigations indépendantes sur l’agro- alimentaire breton ? Venez en débattre !

Rendez vous à 17h à l’Ambazada, chemin de Suez à Notre-Dame-des-Landes !

À partir de 19h à la Piste H (ferme de Saint Antoine, à côté de l’Ambazada)

Repas végé, convivial et à prix libre

19h : Début de la soirée festive avec les concerts de Capucine et Juan Manuel Vazquez

21h : Fest-noz avec Litha, Berrjul, Maela et Anouk, Aguesse / Sparfell, Kerneur / Gautier

ZAD – L’Ambazada Chemin de Suez Vigneux-de-Bretagne Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire

