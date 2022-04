“Conférence-Concert Esperanto” Cherbourg-en-Cotentin, 8 mai 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

“Conférence-Concert Esperanto” Cherbourg-Octeville 26 Rue Amiral Courbet Cherbourg-en-Cotentin

2022-05-08 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-08 18:00:00 18:00:00 Cherbourg-Octeville 26 Rue Amiral Courbet

Cherbourg-en-Cotentin Manche

L’association des anciens élèves et le directeur du Collège Saint Paul, Monsieur Monnier Denis, sont heureux d’organiser l’événement “Conférence-Concert Esperanto” et ainsi faire connaître la chapelle Saint Paul, dont le patrimoine architectural et culturel est assez méconnu du grand public.

Pour cet événement, Armel AMIOT va nous faire découvrir sa composition .. le fruit de son travail entre la langue universelle Espéranto et la musique… à travers le Banjo !!

+33 6 79 31 40 62

