CONFÉRENCE/CONCERT D’EDGARD WEBER Siersthal, 18 juin 2021-18 juin 2021, Siersthal.

CONFÉRENCE/CONCERT D’EDGARD WEBER 2021-06-18 19:30:00 19:30:00 – 2021-06-18 22:00:00 22:00:00 place de l’église 4 place de l’église

Siersthal Moselle Siersthal

Edgard Weber, originaire de Glasenberg à Lambach, présente le 3e tome de son roman historique, « Valentin, le conquérant » le vendredi 18 juin à 19h30 à l’Espace Vitrac Saint Vincent de Siersthal. Edgard raconte la vie de son aïeul, Valentin Weber, né à Wieswiller et mort à Siersthal, qui a participé aux événements de la Révolution et aux guerres de conquête de Napoléon. La présentation-dédicace sera rehaussée par les chants et musiques de circonstance de la chorale Sainte Thérèse et de la famille Wagner. Entrée libre.

+33 6 19 66 56 66

Edgard Weber, originaire de Glasenberg à Lambach, présente le 3e tome de son roman historique, « Valentin, le conquérant » le vendredi 18 juin à 19h30 à l’Espace Vitrac Saint Vincent de Siersthal. Edgard raconte la vie de son aïeul, Valentin Weber, né à Wieswiller et mort à Siersthal, qui a participé aux événements de la Révolution et aux guerres de conquête de Napoléon. La présentation-dédicace sera rehaussée par les chants et musiques de circonstance de la chorale Sainte Thérèse et de la famille Wagner. Entrée libre.

Interassociation