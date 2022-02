CONFÉRENCE-CONCERT Château-Gontier-sur-Mayenne, 12 mars 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

CONFÉRENCE-CONCERT Place André Counord Conservatoire du pays de Château-Gontier Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-03-12 – 2022-03-12 Place André Counord Conservatoire du pays de Château-Gontier

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Avec Denis Cuniot, pianiste et compositeur. Artisan depuis 1980 du renouveau de la musique klezmer en France, il unit dans cette conférence sa passion pour le Klezmer (musique instrumentale juive d’Europe centrale et orientale) et l’histoire complexe et riche de cette tradition. A travers les illustrations sonores au piano et à travers divers supports audios, il nous présentera un panorama varié des différents styles Klezmer ainsi que leurs évolutions depuis le 18ème siècle jusqu’à nos jours. Un focus sera aussi consacré aux musiques tsiganes en particulier celles de Roumanie.

Suivie d’une présentation de la programmation du festival et d’une dégustation de spécialités de la Mer Noire.

Gratuit

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Dans le cadre du festival Les reflets du Cinéma de la Mer Noire, conférence-concert «Musique klezmer : histoire et évolutions, mythes et réalité. »

contact@atmospheres53.org +33 2 43 04 20 46 http://www.lesrefletsducinema.com/

Avec Denis Cuniot, pianiste et compositeur. Artisan depuis 1980 du renouveau de la musique klezmer en France, il unit dans cette conférence sa passion pour le Klezmer (musique instrumentale juive d’Europe centrale et orientale) et l’histoire complexe et riche de cette tradition. A travers les illustrations sonores au piano et à travers divers supports audios, il nous présentera un panorama varié des différents styles Klezmer ainsi que leurs évolutions depuis le 18ème siècle jusqu’à nos jours. Un focus sera aussi consacré aux musiques tsiganes en particulier celles de Roumanie.

Suivie d’une présentation de la programmation du festival et d’une dégustation de spécialités de la Mer Noire.

Gratuit

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Place André Counord Conservatoire du pays de Château-Gontier Château-Gontier-sur-Mayenne

dernière mise à jour : 2022-02-15 par