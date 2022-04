Conférence – concert autour de la harpe Dinan, 22 avril 2022, Dinan.

Conférence – concert autour de la harpe Maison de la Harpe 6 Rue de l’Horloge Dinan

2022-04-22 – 2022-04-22 Maison de la Harpe 6 Rue de l’Horloge

Dinan Côtes d’Armor

Avec Lili.

Au milieu de la collection de harpes celtiques et du monde de la Maison de la Harpe, Lili vous embarque pour un petit tour du monde des harpes traditionnelles, depuis la préhistoire jusqu’à nos jours, le tout ponctué de morceaux issus de la tradition celtique et d’ailleurs. Un voyage musical dans le temps et l’espace !

Réservation auprès de la Maison de la Harpe

contact@maisondelaharpe.org +33 2 96 87 36 69 http://www.harpe-celtique.fr/

Réservation auprès de la Maison de la Harpe

