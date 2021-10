Conférence-concert : 1932 en musique Villa Cavrois, 1 décembre 2021, Croix.

Conférence-concert : 1932 en musique

Villa Cavrois, le mercredi 1 décembre à 19:00

Une conférence-concert exceptionnelle ————————————- Le chanteur et guide-conférencier Grégoire Ichou et la pianiste Isabel Pericon vous invitent à parcourir **l’année 1932, année d’inauguration de la villa Cavrois**, au cours d’une conférence-concert exceptionnelle. **Le duo vous accompagnera à la découverte des événements qui ont marqué 1932** – majeurs ou plus anecdotiques, en France et à l’étranger – et vous guidera à travers le riche panorama musical contemporain de la villa Cavrois ! Diplômé en musicologie et en histoire de l’art, ténor et guide-conférencier, **Grégoire Ichou** s’est fait une spécialité d’allier le patrimoine et la musique à l’occasion de visites chantées et de conférences-concerts partout en France pour le plus grand plaisir du public. Née en Bolivie, **Isabel Pericon** est notamment diplômée du conservatoire de Nantes et de l’Ecole Supérieure de Musique et de Danse de Lille. Soliste et chef de chant, elle enseigne également au conservatoire de Saint-Quentin. Informations pratiques ———————- * **Le mercredi 1er décembre à 19h** * **Durée : 1h20 environ** * **Tarif unique : 12,50€** Réservations obligatoires sur la billetterie en ligne de la villa Cavrois

