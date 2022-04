Conférence “Comprendre les enjeux géopolitiques de la guerre en Ukraine” Médiathèque André Malraux Tourcoing

Médiathèque André Malraux, le samedi 21 mai à 15:00

Une conférence suivie d’un temps d’échange pour comprendre les enjeux géopolitiques de la guerre en Ukraine. Avec l’historienne Justine Faure, professeure à l’Université de Lille, spécialiste de l’Europe de l’Est et de la guerre froide.

Gratuit, réservation conseillée.Tout public à partir de 14 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T15:00:00 2022-05-21T16:30:00

