Conférence – Comprendre les bienfait du Yoga avec Philippe AMAR Club des Enfants Parisiens Paris, vendredi 5 avril 2024.

Le vendredi 05 avril 2024

de 19h00 à 20h30

.Public jeunes et adultes. gratuit

Conférence ouverte à tous, suivie d’une séance dédicace avec l’auteur. Les places étant limitées, inscrivez-vous !

De plus en plus de personnes pratiquent le yoga à travers le monde,

attirées par ses promesses de santé physique et de bien-être mental.

Mais quels sont les effets réels du yoga sur les plans physiques,

physiologiques et mentaux ? Sur quoi reposent ces effets ? Sont-ils

documentés par des études scientifiques ? Quelles sont les conditions

pour que ces effets se produisent ?

A l’occasion de la parution de son nouveau livre « Tout le monde

peut faire du yoga » (éditions La Plage), nous vous invitons à une

conférence avec Philippe Amar pour mieux comprendre les bienfaits du

yoga.

Philippe Amar est enseignant de Yoga Iyengar, fondateur du Yoga

Studio Lille et auteur des 2 volumes de « L’encyclopédie du Yoga » et de « Tout le monde peut faire du yoga ».

Club des Enfants Parisiens 57, rue Ampère 75017

Club des Enfants Parisiens 57, rue Ampère 75017

Contact : +33144291240 lela@clubdesenfantsparisiens.com

