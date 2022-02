Conférence “Comprendre le rôle des émotions” Gréoux-les-Bains Gréoux-les-Bains Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Gréoux-les-Bains

Conférence “Comprendre le rôle des émotions” Gréoux-les-Bains, 8 mars 2022, Gréoux-les-Bains. Conférence “Comprendre le rôle des émotions” Association Harmoning Association Harmoning – 43, Avenue des Alpes Gréoux-les-Bains

2022-03-08 17:00:00 – 2022-03-08 18:30:00 Association Harmoning Association Harmoning – 43, Avenue des Alpes

Gréoux-les-Bains Alpes de Haute-Provence Gréoux-les-Bains EUR 7 Chaque émotion a un rôle spécifique, une raison d’être, un sens. Il est donc important de les entendre, de les nommer et de les exprimer. Elles ont une forte incidence sur notre santé, notre bien-être intérieur et nos relations. info@harmoning.fr +33 4 92 79 65 05 http://www.harmoning.fr/ Association Harmoning Association Harmoning – 43, Avenue des Alpes Gréoux-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Gréoux-les-Bains Autres Lieu Gréoux-les-Bains Adresse Association Harmoning Association Harmoning - 43, Avenue des Alpes Ville Gréoux-les-Bains lieuville Association Harmoning Association Harmoning - 43, Avenue des Alpes Gréoux-les-Bains Departement Alpes de Haute-Provence

Gréoux-les-Bains Gréoux-les-Bains Alpes de Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/greoux-les-bains/

Conférence “Comprendre le rôle des émotions” Gréoux-les-Bains 2022-03-08 was last modified: by Conférence “Comprendre le rôle des émotions” Gréoux-les-Bains Gréoux-les-Bains 8 mars 2022 Alpes-de-Haute-Provence Gréoux-les-Bains

Gréoux-les-Bains Alpes de Haute-Provence