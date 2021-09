Conférence : Comprendre le cerveau du jeune enfant Wimmenau, 1 octobre 2021, Wimmenau.

Wimmenau Bas-Rhin Wimmenau

Conférence interactive et participative sur l’éducation bienveillante et les neurosciences « Comprendre le cerveau du jeune enfant pour mieux l’accompagner ».

Association d’intérêt générale de référence, Ensemble pour l’éducation de la Petite Enfance (EPEPE) veille à donner toutes les chances aux enfants de se développer harmonieusement. Nathalie Casso Vicarini fondatrice de l’association et directrice générale animera cette conférence. Elle a collaboré auprès des plus grands dans le domaine de l’éducation tel que Boris Cyrulnik et Isabelle Filliozat. Elle intervient également dans le monde politique et a pleinement œuvré sur le très récent rapport des 1000 premiers jours de l’enfant visant à renforcer l’accompagnement des parents et de l’enfant du 4ème mois de grossesse jusqu’au 2 ans de l’enfant.

+33 3 88 71 31 79

