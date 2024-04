Conférence « Communication animale reiki animalier » Lieu-dit Corn Er Pont Guern, dimanche 7 avril 2024.

Conférence « Communication animale reiki animalier » Lieu-dit Corn Er Pont Guern Morbihan

Quels sont les bienfaits de la communication animale et du reiki pour nos animaux ?

Présentation et échange autour de l’activité.

Aline Duarte est communicatrice animalière, praticienne en reiki animalier et formatrice.

Sur réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 15:30:00

fin : 2024-04-07

Lieu-dit Corn Er Pont L’ile aux oiseaux

Guern 56310 Morbihan Bretagne

