Conférence : Comment sécuriser ma connexion en ligne ? à la bibliothèque Andrée Chedid
Bibliothèque Andrée Chedid
Paris, 1 décembre 2023

de 16h00 à 17h30

.Public adultes. gratuit

L’association Kocoya, spécialisée dans les ateliers numériques pour les seniors et qui intervient chaque semaine à la bibliothèque Andrée Chedid, vous propose une conférence sur la sécurité en ligne.

Entrée libre Comment sécuriser ma connexion en ligne ? Ce sujet d’actualité vous intéresse? Vous avez des questions et vous aimeriez les conseils d’un spécialiste ? Cette conférence est faite pour vous ! En fin de conférence, un temps d’échanges avec l’animateur de Kocoya vous sera proposé et les autres partenaires de la bibliothèque, spécialisés aussi dans les ateliers numériques se présenteront afin de vous proposer l’éventail de leurs services. Entrée libre Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris Contact : +33145776340 https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/

Bibliothèque Andrée Chedid
36, rue Emeriau
75015 Paris
Contact : +33145776340

