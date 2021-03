Albi IMT Mines Albi,Albi Albi Conférence « Comment réussir son expatriation au Canada francophone ? » IMT Mines Albi,Albi Albi Catégorie d’évènement: Albi

Dans le cadre de la Semaine de la Francophonie, IMT Mines Albi vous invite à une conférence en ligne mercredi 17 mars sur la thématique de l’expatriation au Canada animée par Graeme VILLERET. Journaliste et auteur de « Une décennie canadienne », Graeme vit depuis de nombreuses années au Canada. L’objectif de cette conférence est de présenter l’expérience de l’expatriation, ses implications, le défi que cela représente, ses limites, et les clefs pour réussir son expatriation.

