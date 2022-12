CONFÉRENCE « COMMENT REGARDER UN TABLEAU ? » Saint-Gély-du-Fesc Saint-Gély-du-Fesc OT DU GRAND PIC ST LOUP Saint-Gély-du-Fesc Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Gély-du-Fesc

CONFÉRENCE « COMMENT REGARDER UN TABLEAU ? » Saint-Gély-du-Fesc, 15 décembre 2022, Saint-Gély-du-Fesc OT DU GRAND PIC ST LOUP Saint-Gély-du-Fesc. CONFÉRENCE « COMMENT REGARDER UN TABLEAU ? » Saint-Gély-du-Fesc Hérault

2022-12-15 – 2022-12-15 Saint-Gély-du-Fesc

Hérault Saint-Gély-du-Fesc Ce sera le jeudi 15 décembre à 18h30, Halle des Verriès à Saint-Gély-du-Fesc Pierre Stépanoff, Conservateur du patrimoine au Musée Fabre pour les collections XIVe-milieu du XIXe siècle, nous a concocté une conférence sur mesure : « Comment regarder un tableau ? » « La notion d’art, définie comme une réalité intrinsèque, occulte la multiplicité des significations, des usages et des regards qui ont pu être portés sur « l’œuvre d’art » au fil de l’histoire. La conférence se proposera d’exposer cette équivocité et de restituer cette richesse dans la période pré-moderne, de la Renaissance à l’aube du XIXe siècle, avant que la notion d’art telle que nous la connaissons ne se constitue. En invitant à s’interroger sur la manière de regarder un tableau, c’est la définition même de l’art telle que nous croyons la connaitre qui sera remise en question. » Ce sera le jeudi 15 décembre à 18h30, Halle des Verriès à Saint-Gély-du-Fesc Pierre Stépanoff, Conservateur du patrimoine au Musée Fabre pour les collections XIVe-milieu du XIXe siècle, nous a concocté une conférence sur mesure « Comment regarder un tableau ? » +33 4 67 66 86 00 Saint-Gély-du-Fesc

dernière mise à jour : 2022-12-09 par OT DU GRAND PIC ST LOUP

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Gély-du-Fesc Autres Lieu Saint-Gély-du-Fesc Adresse Saint-Gély-du-Fesc Hérault OT DU GRAND PIC ST LOUP Ville Saint-Gély-du-Fesc OT DU GRAND PIC ST LOUP Saint-Gély-du-Fesc lieuville Saint-Gély-du-Fesc Departement Hérault

Saint-Gély-du-Fesc Saint-Gély-du-Fesc OT DU GRAND PIC ST LOUP Saint-Gély-du-Fesc Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gely-du-fesc-ot-du-grand-pic-st-loup-saint-gely-du-fesc/

CONFÉRENCE « COMMENT REGARDER UN TABLEAU ? » Saint-Gély-du-Fesc 2022-12-15 was last modified: by CONFÉRENCE « COMMENT REGARDER UN TABLEAU ? » Saint-Gély-du-Fesc Saint-Gély-du-Fesc 15 décembre 2022 Hérault Saint-Gély-du-Fesc Saint-Gély-du-Fesc Hérault OT DU GRAND PIC ST LOUP Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Saint-Gély-du-Fesc OT DU GRAND PIC ST LOUP Saint-Gély-du-Fesc Hérault