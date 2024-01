Conférence Comment penser le divers des cultures aujourd’hui, écart et ressources Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux, vendredi 7 juin 2024.

Conférence Comment penser le divers des cultures aujourd’hui, écart et ressources Cycle Penser ailleurs et aujourd’hui Vendredi 7 juin, 19h30 Espace Andrée Chedid Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-07T19:30:00+02:00 – 2024-06-07T21:00:00+02:00

Fin : 2024-06-07T19:30:00+02:00 – 2024-06-07T21:00:00+02:00

Conférence Comment penser le divers des cultures aujourd’hui, écart et ressources

Cycle Penser ailleurs et aujourd’hui

Par François Jullien, philosophe, helléniste et sinologue, titulaire de la chaire sur l’altérité créée à la Fondation Maison des sciences de l’homme, Grand prix de philosophie de l’Académie française en 2010 pour l’ensemble de son œuvre. « Le débat de l’identité culturelle traverse l’Europe entière ; il concerne, plus généralement, le rapport des cultures entre elles en régime de mondialisation. Or on se trompe ici de concepts il ne peut être question de « différences », isolant les cultures, mais d’écarts maintenant en regard et promouvant entre eux du commun ; ni non plus d’« identité », puisque le propre de la culture est de muter et de se transformer, mais de fécondités ou ce que j’appellerai des ressources. Je ne défends donc pas une identité culturelle française impossible à identifier, mais des ressources culturelles françaises (européennes) – « défendre » signifiant alors non pas tant les protéger que les exploiter. Car s’il est entendu que de telles ressources naissent en un milieu et dans un paysage, elles sont ensuite disponibles à tous et n’appartiennent pas. […]

Gratuit, sur réservation.

Vendredi 7 juin de 19h30 à 21h.

Espace Andrée Chedid 60 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 82 82 http://www.issy.com/espaceandreechedid https://www.clavim.asso.fr/espace-andree-chedid;https://www.facebook.com/espace.andreechedid/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-espacechedid »}] L’Espace Andrée Chedid est une structure de la Ville d’Issy-les-Moulineaux gérée par l’association CLAVIM. Elle intervient dans les domaines de la poésie, de la culture, de la prévention et de la santé. Véritable laboratoire des idées, l’Espace Andrée Chedid s’affirme comme le lieu de métissage des savoirs et des champs disciplinaires, un espace des possibles au service du dialogue en famille et de la transmission entre les générations.

Conférences philo, rencontres poésie, expositions, spectacles jeune public, Printemps des poètes, La science se livre.

L’Espace Andrée Chedid héberge l’Espace Parent-Enfant et l’Aparté. Horaires d’ouverture: du lundi au vendredi 8h30-19h, samedi 9h-19h

Philosophie Conférence

François Jullien © Chun-Yi Chang-Wikimedia