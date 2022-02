Conférence – Comment l’équitable peut impulser un projet global de transition agroécologique chez un collectif d’apiculteurs ? Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Conférence – Comment l’équitable peut impulser un projet global de transition agroécologique chez un collectif d’apiculteurs ? Paris Expo Porte de Versailles, 4 mars 2022, Paris. Conférence – Comment l’équitable peut impulser un projet global de transition agroécologique chez un collectif d’apiculteurs ?

Paris Expo Porte de Versailles, le vendredi 4 mars à 09:00

### Comment l’équitable peut impulser un projet global de transition agroécologique chez un collectif d’apiculteurs ? -François PEYRAC, Apiculteur et Président de la coopérative – Les Compagnons du Miel -Xavier TURLIN, Directeur Général – Naturalim France Miel -Franck SEGUIER, Directeur commercial – Naturalim France Miel **AU PROGRAMME :** ▪️ Conférences sur la filière miel ▪️ Rencontres avec les acteurs des filières labellisées Agri-Éthique ▪️ Découvertes et dégustations de miel labellisé Agri-Ethique

Entrée libre

Conférence sur la filière miel suivie d’une dégustation Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T09:00:00 2022-03-04T10:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Conférence – Comment l’équitable peut impulser un projet global de transition agroécologique chez un collectif d’apiculteurs ? Paris Expo Porte de Versailles 2022-03-04 was last modified: by Conférence – Comment l’équitable peut impulser un projet global de transition agroécologique chez un collectif d’apiculteurs ? Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 4 mars 2022 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris