Conférence “Comment la nature et l’homme ont modelé la baie du Mont-Saint-Michel – Enquête géologique et historique” Vire Normandie, 4 mai 2022, Vire Normandie. Conférence “Comment la nature et l’homme ont modelé la baie du Mont-Saint-Michel – Enquête géologique et historique” Vire Normandie

2022-05-04 19:30:00 19:30:00 – 2022-05-04

L'université Inter-Ages de Vire Normandie vous invite à assister à la conférence proposée par Bruno Caline, ingénieur géologue.

uiavire@gmail.com https://www.uiavire.fr/

