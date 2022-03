Conférence : Comment gérer le stress ? Varennes-sous-Dun, 13 mai 2022, Varennes-sous-Dun.

Conférence : Comment gérer le stress ? Salle des fêtes 148 Route de Bel Air Varennes-sous-Dun

2022-05-13 19:30:00 – 2022-05-13 21:30:00 Salle des fêtes 148 Route de Bel Air

Varennes-sous-Dun Saône-et-Loire Varennes-sous-Dun

EUR Catherine Verney, chercheuse à l’Inserm, présente : ” le stress dans le corps et le cerveau. Comment le gérer ? ”

Article en accès libre Internet : Verney C et Coll. Anatomie et physiologie du stress traumatique. Médecine/Sciences 2021 ; 37 : 1002-10.

Le stress, mal du XXIème siècle, est omniprésent dans nos sociétés occidentales. Il se traduit depuis toujours dans la réaction de survie des animaux et de l’homme face au danger. Le plus souvent bénin voire bénéfique, il nous aide à affronter les difficultés de la vie. Mais il peut aussi devenir traumatique…

Nous verrons comment le stress impacte notre corps et notre cerveau dans l’expression de nos émotions en particulier la peur. Des mémoires de peur inconscientes peuvent s’ancrer en nous et deviennent difficiles à gérer. Elles induisent des pensées négatives, parfois des ruminations perturbant significativement notre qualité de vie. Analyser ce qui se passe dans notre corps et notre cerveau lors de stress aigu ou chronique, nous permet de mieux gérer nos automatismes, nos croyances induites par le stress. Des outils simples de gestion du stress peuvent aider dans notre vie quotidienne. Une meilleure compréhension du fonctionnement cérébral a permis de développer des thérapies novatrices pour soigner les troubles plus graves de stress post-traumatique.

mairie.varennes-s-dun@wanadoo.fr +33 3 85 28 06 72

Catherine Verney, chercheuse à l’Inserm, présente : ” le stress dans le corps et le cerveau. Comment le gérer ? ”

Article en accès libre Internet : Verney C et Coll. Anatomie et physiologie du stress traumatique. Médecine/Sciences 2021 ; 37 : 1002-10.

Le stress, mal du XXIème siècle, est omniprésent dans nos sociétés occidentales. Il se traduit depuis toujours dans la réaction de survie des animaux et de l’homme face au danger. Le plus souvent bénin voire bénéfique, il nous aide à affronter les difficultés de la vie. Mais il peut aussi devenir traumatique…

Nous verrons comment le stress impacte notre corps et notre cerveau dans l’expression de nos émotions en particulier la peur. Des mémoires de peur inconscientes peuvent s’ancrer en nous et deviennent difficiles à gérer. Elles induisent des pensées négatives, parfois des ruminations perturbant significativement notre qualité de vie. Analyser ce qui se passe dans notre corps et notre cerveau lors de stress aigu ou chronique, nous permet de mieux gérer nos automatismes, nos croyances induites par le stress. Des outils simples de gestion du stress peuvent aider dans notre vie quotidienne. Une meilleure compréhension du fonctionnement cérébral a permis de développer des thérapies novatrices pour soigner les troubles plus graves de stress post-traumatique.

Salle des fêtes 148 Route de Bel Air Varennes-sous-Dun

dernière mise à jour : 2022-03-09 par