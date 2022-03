CONFÉRENCE – Comment fonctionne une centrale nucléaire? Lournand Lournand Catégories d’évènement: Lournand

Saône-et-Loire

CONFÉRENCE – Comment fonctionne une centrale nucléaire? Lournand, 15 mars 2022, Lournand. CONFÉRENCE – Comment fonctionne une centrale nucléaire? Pont de Cotte Lazzarella Lournand

2022-03-15 19:30:00 – 2022-03-15 21:00:00 Pont de Cotte Lazzarella

Lournand Saône-et-Loire Lournand Conférence par Yves FOURNIER – Ingénieur du génie atomique. En partenariat avec l’UTB de Chalon (Université pour tous Bourgogne) une conférence s’ajoute aux précédentes : «Le fonctionnement d’une centrale nucléaire – Evolutions récentes et perspectives mondiales».

On rappellera les principes physiques qui sont mis en oeuvre dans le coeur d’un réacteur nucléaire; puis les principaux éléments de la technologie employée dans les réacteurs à eau pressurisée. La seconde partie de l’exposé parlera de l’EPR, de ses évolutions prévues ainsi que des projets envisagés dans le monde pour les décennies à venir (petits réacteurs, autres technologies), suivi de questions possibles. Les propos à tendances politiques sont interdits. acs.conferences.cluny@orange.fr https://www.billetweb.fr/acs-conferences-arts-et-sciences3 Conférence par Yves FOURNIER – Ingénieur du génie atomique. En partenariat avec l’UTB de Chalon (Université pour tous Bourgogne) une conférence s’ajoute aux précédentes : «Le fonctionnement d’une centrale nucléaire – Evolutions récentes et perspectives mondiales».

On rappellera les principes physiques qui sont mis en oeuvre dans le coeur d’un réacteur nucléaire; puis les principaux éléments de la technologie employée dans les réacteurs à eau pressurisée. La seconde partie de l’exposé parlera de l’EPR, de ses évolutions prévues ainsi que des projets envisagés dans le monde pour les décennies à venir (petits réacteurs, autres technologies), suivi de questions possibles. Les propos à tendances politiques sont interdits. Pont de Cotte Lazzarella Lournand

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Lournand, Saône-et-Loire Autres Lieu Lournand Adresse Pont de Cotte Lazzarella Ville Lournand lieuville Pont de Cotte Lazzarella Lournand Departement Saône-et-Loire

Lournand Lournand Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lournand/

CONFÉRENCE – Comment fonctionne une centrale nucléaire? Lournand 2022-03-15 was last modified: by CONFÉRENCE – Comment fonctionne une centrale nucléaire? Lournand Lournand 15 mars 2022 Lournand Saône-et-Loire

Lournand Saône-et-Loire