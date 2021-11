CONFÉRENCE – COMMENT FAIRE POUR AMÉLIORER NOTRE FRANÇAIS Nancy, 7 décembre 2021, Nancy.

CONFÉRENCE – COMMENT FAIRE POUR AMÉLIORER NOTRE FRANÇAIS Nancy

2021-12-07 12:15:00 12:15:00 – 2021-12-07 13:00:00 13:00:00

Nancy Meurthe-et-Moselle

Christophe Benzitoun, maitre de conférences en linguistique française à l’université de Lorraine et à l’ATILF, présentera son ouvrage Qui veut la peau du français ? mardi 7 décembre de 12h15-13h, en salle 1 de la Bibliothèque universitaire de lettres à Nancy.

Dans son ouvrage Qui veut le peau du français ?, Christophe Benzitoun aborde de front la question du niveau des élèves et apporte une réponse à contre-courant des idées reçues : si le niveau baisse depuis une trentaine d’années, c’est en grande partie à cause de l’orthographe et de la grammaire elles-mêmes ! En effet, la langue est un organisme vivant qui évolue naturellement de manière continue. Or, le français de référence, que l’on se doit de maitriser, a très peu bougé depuis plus d’un siècle. Ainsi, le gouffre entre notre français du quotidien et ce français de référence ne cesse de grandir, ce qui explique qu’il soit si difficile d’apprendre une forme qui est apparentée à celle que l’on utilise déjà mais qui est différente sur de nombreux points importants. Alors la situation est-elle désespérée ? Et si, finalement, pour améliorer son français, il fallait commencer par améliorer le français lui-même.

+33 3 72 74 09 80 https://lorexplor.istex.fr/Wicri/Europe/France/Lorraine/fr/index.php/Exposition_des_BU_de_Lorraine_2022_-_Comment_faire_pour_am%C3%A9liorer_notre_fran%C3%A7ais_%3F

libre

Nancy

dernière mise à jour : 2021-11-27 par