Conférence “Comment faciliter l’accès aux vaccins et aux traitements anti-covid pour les pays du sud” Campus d’HEC Jouy-en-Josas Catégories d’évènement: Jouy-en-Josas

Yvelines

Conférence “Comment faciliter l’accès aux vaccins et aux traitements anti-covid pour les pays du sud” Campus d’HEC, 3 mars 2022, Jouy-en-Josas. Conférence “Comment faciliter l’accès aux vaccins et aux traitements anti-covid pour les pays du sud”

Campus d’HEC, le jeudi 3 mars à 18:30

L’arrivée d’un variant sud-africain a souligné l’importance de la question que nous étudierons lors decette conférence. La présidente de HEC Débats animera la conférence posant des questions aux troisintervenants, puis passant la parole aux membres de l’audience. La conférence sera suivie d’un potpermettant aux conversations de se prolonger de manière plus informelle. Inscription obligatoire. Une conférence organisée par le centre Teilhard de Chardin et HEC Débats. Campus d’HEC 1 rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T18:30:00 2022-03-03T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Jouy-en-Josas, Yvelines Autres Lieu Campus d'HEC Adresse 1 rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Ville Jouy-en-Josas lieuville Campus d'HEC Jouy-en-Josas Departement Yvelines

Campus d'HEC Jouy-en-Josas Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jouy-en-josas/

Conférence “Comment faciliter l’accès aux vaccins et aux traitements anti-covid pour les pays du sud” Campus d’HEC 2022-03-03 was last modified: by Conférence “Comment faciliter l’accès aux vaccins et aux traitements anti-covid pour les pays du sud” Campus d’HEC Campus d'HEC 3 mars 2022 Campus d'HEC Jouy-en-Josas JOUY EN JOSAS

Jouy-en-Josas Yvelines