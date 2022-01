Conférence : comment éduquer ses enfants à l’ère des écrans et du numérique Collège Antoine-Guichard Veauche Catégories d’évènement: Loire

VEAUCHE

Conférence : comment éduquer ses enfants à l'ère des écrans et du numérique

Collège Antoine-Guichard, le vendredi 28 janvier à 20:00

Vendredi 28 janvier à 20 heures, salle de conférence du collège Antoine-Guichard, L’association Familles Laïques de Veauche, accompagnée de plusieurs partenaires, organise une conférence pour les familles d’enfants et jeunes enfants ainsi que pour les professionnels qui les accueillent. Le thème sera : comment éduquer ses enfants à l’ère des écrans et du numérique. Ce moment sera animé par Yves Mary, cofondateur du collectif Lève les yeux, avec la participation de la compagnie théâtrale Maintes et une fois.

Soirée gratuite. Inscriptions : aflveauche@orange.fr

Collège Antoine-Guichard 14 rue Marcel Pagnol – 42340 Veauche

2022-01-28T20:00:00 2022-01-28T22:00:00

