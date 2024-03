Conférence « Comment diminuer notre empreinte carbone ? » Musée du Prieuré Harfleur, vendredi 22 mars 2024.

Conférence « Comment diminuer notre empreinte carbone ? » Musée du Prieuré Harfleur Seine-Maritime

Conférence animée par Geoffroy Descamps

« Professeur d’histoire en collège, je me passionne sur de nombreux sujets évidemment liés à l’histoire mais aussi de plus en plus sur l’écologie. Beaucoup d’entre nous essayent d’avoir le moindre impact écologique, réfléchissent à leurs actions mais quelles actions privilégier dans la forêt des recommandations ? C’est ce que nous essaierons de voir dans cette intervention

qui remet en cause beaucoup d’idées reçues. »

Réservation obligatoire au 02 35 13 30 09

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 18:00:00

fin : 2024-03-22

Musée du Prieuré 50 Rue de la République

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie

L’événement Conférence « Comment diminuer notre empreinte carbone ? » Harfleur a été mis à jour le 2024-03-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie