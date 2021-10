Conférence: Comment débattre du nucléaire civil en France Morlaix, 8 décembre 2021, Morlaix.

Conférence: Comment débattre du nucléaire civil en France 2021-12-08 – 2021-12-08 CCI de Morlaix Aéroport CS 27934

Morlaix Finistère

La Société Française de Physique liste les arguments pour et contre le nucléaire civil en France. Cette conférence propose de débattre du nucléaire civil en France aujourd’hui.

Dans un court dossier, disponible sur www.refletsdelaphysique.fr(le lien est externe), la SFP se propose de dresser un panorama aussi large que possible des enjeux liés à l’électricité nucléaire. Les contributions sont variées, venant bien sûr de la physique mais aussi de la politique, de l’histoire, de l’économie, des associations.

Aucune conclusion n’est tirée, et les éditeurs de ce numéro spécial ont veillé autant que possible à la neutralité des textes. L’idée est de mettre l’accent sur les arguments et de permettre aux lecteurs de se faire leur propre opinion.

François Graner (Directeur de recherche CNRS à l’Université de Paris – Diderot, au laboratoire Matière et Systèmes Complexes) et Stefano Matthias Panebianco (Ingénieur chercheur au CEA – Université de Paris Saclay au sein du Département de Physique Nucléaire) sont co-éditeurs de ce dossier.

espacedessciences@villemorlaix.org +33 6 70 26 97 54 http://www.espace-sciences.org/morlaix/programme

