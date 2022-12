Conférence : Comment bien préparer la retraite? Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Conférence : Comment bien préparer la retraite?

2023-01-06 18:00:00

Jonquières Boulevard Emile Zola

Martigues

Bouches-du-Rhône Quels documents et formulaires à fournir pour demander un départ à la retraite anticipée ? Comment calculer la pension de retraite dans le « privé » et la « fonction publique » ? Quelques solutions pour mieux vivre sa retraite. La pension de reversion, c’est quoi ? Projet d’une nouvelle loi sur la retraite, ce qui va changer pour les futur·es retraité·es sourd·es ou malentendant·es.



Une soirée organisée par le collectif MJCsigne, soutenue par la Métropole Aix-Marseille/Plan de lutte contre les discriminations du Pays de Martigues et le Conseil départemental 13 Conférence en LSF de Bruno Gomila, intervenant Sourd, traduite en français par Lucie Olive-Sparta et Maeva Richeton +33 4 42 07 05 36 http://www.mjc-martigues.com/ Jonquières Boulevard Emile Zola Martigues

