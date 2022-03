Conférence : « Comme par hasard » Centre de la photographie de Mougins, 6 avril 2022, Mougins.

Centre de la photographie de Mougins, le mercredi 6 avril à 18:30

© Li Lang, A Long Day of A Certain Year, B0116, 2018 _**Comme par hasard**_**, une conférence sur le hasard en Extrême-Orient** Par Adrien Bossard. Mercredi 06.04.22 – 18h30 _Le hasard tient une place importante dans les cultures d’Extrême-Orient depuis l’Antiquité, durant laquelle on déchiffre des oracles dans des craquelures et interprète des tirages divinatoires. Les mutations de l’univers sont perçues par l’homme et prennent formes dans certaines productions artistiques de cette partie du monde : des trigrammes apparaissent sur des objets, des pierres sont sculptées par la nature, des craquelures sur les céramiques sont réalisées par accident, etc. De la dynastie des Shang (1600 – 1100 av. J.-C.) à l’art contemporain, cette conférence traverse le temps et l’espace pour montrer qu’il n’y a rien de plus naturel que le hasard en Asie Orientale._ **L’invité** Né en 1985, Adrien Bossard est conservateur du patrimoine depuis 2013. Franco-singapourien, il a grandi en France et en Nouvelle-Calédonie. Diplômé de l’université Paris-Sorbonne, de l’Inalco, de l’EHESS et de l’Institut national du patrimoine (Paris), son parcours l’a amené à développer des compétences avancées en archéologie française, sur le monde chinois et en gestion d’établissement culturel. Il a dirigé le musée archéologique de l’Oise et a été chargé des collections archéologiques chinoises au Musée national des arts asiatiques – Guimet. Il est aujourd’hui à la tête du musée départemental des arts asiatiques et de l’espace culturel Lympia à Nice. **L’exposition « La clairvoyance du hasard »** L’accès à l’évènement vous donne l’opportunité de voir l’exposition « La clairvoyance du hasard ». C’est l’occasion de découvrir l’installation immersive de l’artiste chinois Li Lang ainsi que les travaux les plus récents de la photographe japonaise Yuki Onodera. [[www.centrephotographiemougins.com](www.centrephotographiemougins.com)](www.centrephotographiemougins.com) [Facebook](https://fb.me/e/1a3rpc0m8) / [Instagram](https://www.instagram.com/centrephotographiemougins/)

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Centre de la photographie de Mougins 43 rue de l’Église, 06250 Mougins Mougins Saint-Basile Alpes-Maritimes



2022-04-06T18:30:00 2022-04-06T20:00:00