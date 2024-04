Conférence Colportage et métiers ambulants en art Kutzenhausen, dimanche 4 août 2024.

Conférence Colportage et métiers ambulants en art Kutzenhausen Bas-Rhin

Découvrez un monde en partie disparu et traversez les siècles au rythme d’artistes, d’artisans et personnes ayant des métiers surprenants.

Afin de découvrir un monde en partie disparu, cette conférence vous fera traverser les siècles au rythme lent des musiciens de rues, des marchands, des artistes de cirque, des artisans et de personnes faisant des métiers bien surprenants, qui avaient le rôle important de créer des liens sociaux, de relier les communautés rurales et urbaines ensemble. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-04 11:00:00

fin : 2024-08-04 18:00:00

1 place de l’Église

Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est contact@maison-rurale.fr

