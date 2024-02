CONFÉRENCE COLLÈGE INTER-AGES LES FEMMES COMPOSITRICES Salle des Floralies La Baule-Escoublac, jeudi 7 mars 2024.

CONFÉRENCE COLLÈGE INTER-AGES LES FEMMES COMPOSITRICES Salle des Floralies La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Qui sont les Compositrices ? Portraits de compositrices du Moyen Âge à nos jours

Les femmes compositrices ont toujours existé à l’image d’Hildegarde Von Bingen, Élisabeth Jacquet de la Guerre, Clara Wieck et Fanny Mendelssohn. Cette conférence a pour ambition de faire émerger des figures de femmes encore peu connues du grand public et tenter de comprendre pourquoi l’histoire ne leur a laissé que peu de place. Récits et anecdotes rares et étonnantes de compositrices ainsi que musiques permettront d’accompagner cette présentation proposée par Nicolas Jounis.

Nicolas JOUNIS, Pianiste, a étudié au Conservatoire de Nantes avant de compléter sa formation de chef d’orchestre à l’École Normale de Musique de Paris. Lauréat du Concours de composition de l’Orchestre Symphonique du Loiret, Nicolas JOUNIS poursuit sa carrière de compositeur dont le répertoire se situe entre la musique symphonique, lyrique, la musique celtique et la musique de films. Depuis 2010, il est premier chef invité de l’Opéra National de Craiova et est amené à diriger de nombreux orchestres européens. En 2015, il dirige la première mondiale de l’Opéra Jeanne qu’il a composé, avec Le Romanian Opera Craiova tout comme son Requiem en 2018. Depuis 2022, Nicolas JOUNIS est directeur artistique du festival de musique classique les Clissonnantes et anime l’émission “L’Histoire en Musique” sur Radio Fidélité. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 14:30:00

fin : 2024-03-07

Salle des Floralies Place des Salines

La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire

L’événement CONFÉRENCE COLLÈGE INTER-AGES LES FEMMES COMPOSITRICES La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2024-02-14 par eSPRIT Pays de la Loire