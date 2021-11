Conférence “Colette (1873-1954), une artiste en liberté” Guingamp, 27 novembre 2021, Guingamp.

Conférence “Colette (1873-1954), une artiste en liberté” Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp

2021-11-27 – 2021-11-27 Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy

Guingamp 22200

Il est longtemps resté de Colette la légende d’une égérie scandaleuse de la Belle Epoque. Elle a dû pourtant lutter pour s’imposer comme une écrivaine à part entière, ne vivant le succès de la série des Claudine que dans l’ombre de son époux Willy. Sa vie sentimentale agitée, ses expériences professionnelles variées (critique musical, mime, actrice, etc.) l’ont aguerri au point d’écrire, non par nécessité, mais pour gagner sa vie et devenir indépendante. Dès « Les Vrilles de la vigne » (1908), Colette trouve ce ton inimitable fait de sensibilité, de lucidité et d’ironie. A partir de 1920 et la parution de “Chéri”, s’ouvre l’ère des œuvres majeures. Du “Blé en herbe” (1923) à “Sido” (1929), Colette dresse un portrait impitoyable de l’amour et de la vieillesse et revient aux racines de l’enfance. Nous évoquerons l’œuvre et la vie de cette artiste unique éprise avant tout de liberté.

Conférence assurée par Olivier Macaux, docteur es Lettres Modernes

mediatheque.adultes@ville-guingamp.com +33 2 96 44 06 60 http://mediatheque.ville-guingamp.fr/

