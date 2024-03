conférence Coeur de ville place du général de Gaulle 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier, mercredi 3 avril 2024.

Titre: « Le ciel étoilé et l’Univers »

Sous-titre: « Conférence d’initiation à l’astronomie »

Conférencier: Eric Achkar, ingénieur et ancien président de la société astronomique de Genève (SAG)

Descriptif: Cette conférence s’adressera à tous les amoureux du ciel étoilé.

Cette présentation commencera par une brève présentation de l’histoire de l’astronomie avec la définition des constellations, le mouvement du ciel en lien avec la rotation de la terre, la présentation des astres du système solaire puis expliquera le mécanisme des éclipses.

La conférence abordera également de ce qu’il est possible de voir avec un télescope d’amateur. Elle se conclura par la présentation des échelles de distance et de temps dans l’univers ramenée à des proportions connues afin de faire prendre la mesure des dimensions incroyables du cosmos.

Conférence sans prérequis scientifique.

Courte biographie: Eric Achkar est ingénieur hautes technologies et a présidé la SAG pendant 10 ans.

Avec Pascal Moeschler, ancien conservateur au Muséum d’Histoire Naturelle de Genève, ils ont tous deux fondé « la Nuit est Belle », une opération d’extinction de l’éclairage publique qui aujourd’hui pollinise de nombreux territoires en Suisse et France.

De racine familiale haut-marnaise, Eric Achkar a vu sa passion pour l’astronomie débuter à Saint Dizier en 1983. Il vit aujourd’hui à Genève où il donne régulièrement de nombreuses conférences tant à la fois sur la pollution lumineuse que sur l’astronomie.

