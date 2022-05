Conférence : CODEX par Richard Texier Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Conférence : CODEX par Richard Texier
Musée Bernard d'Agesci, 26 Avenue de Limoges, Niort
11 mai 2022
5 EUR

Dans son dernier opus, Codex, Richard Texier livre sa gamme de couleurs, matrice imbibée de vie et d'imaginaire d'où a jailli sa pratique picturale. Noir d'ivoire, violet cardinal, indigo, vert cinabre, ocre jaune, rouge vermillon, blanc d'argent. En sept récits, la couleur délivre peu à peu la vérité de la mémoire intime du peintre. Cet art poétique fonde sa vision du monde et en retrace la genèse. En dressant un répertoire de couleurs identitaires, il raconte la naissance de l'œuvre à travers la matière et nous offre la possibilité d'entrer, avec une joie communicative, dans une compréhension charnelle du geste pictural. La conférence sera suivie d'une séance de dédicace, en partenariat avec la Librairie des Halles.

