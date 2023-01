Conférence : Climat, biodiversité : l’urgence de comprendre et d’agir Lambesc Lambesc Bureau municipal du Tourisme de Lambesc Lambesc Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Lambesc

Conférence : Climat, biodiversité : l’urgence de comprendre et d’agir Lambesc, 20 janvier 2023, Lambesc Bureau municipal du Tourisme de Lambesc Lambesc. Conférence : Climat, biodiversité : l’urgence de comprendre et d’agir Boulevard de la République Place des Etats-Généraux Salle des Associations Lambesc Bouches-du-Rhône Place des Etats-Généraux Boulevard de la République

2023-01-20 19:00:00 – 2023-01-20

Place des Etats-Généraux Boulevard de la République

Lambesc

Bouches-du-Rhône Lambesc EUR 5 5 Conférence en partenariat avec l’Université Populaire d’Aix.

Des livres seront également proposés à la vente. La MJC vous propose une conférence pour comprendre la relation entre climat et biodiversité, par Wolfgang Cramer. +33 4 42 92 77 65 Maison de la Jeunesse et de la Culture Place des Etats-Généraux Boulevard de la République Lambesc

dernière mise à jour : 2023-01-12 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc Provence Tourisme / Bureau municipal du Tourisme de Lambesc

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Lambesc Autres Lieu Lambesc Salle des Associations Adresse Lambesc Bouches-du-Rhône Bureau municipal du Tourisme de Lambesc Provence Tourisme / Bureau municipal du Tourisme de LambescProvence Tourisme / Bureau municipal du Tourisme de LambescPlace des Etats-Généraux Boulevard de la République Ville Lambesc Bureau municipal du Tourisme de Lambesc Lambesc lieuville Place des Etats-Généraux Boulevard de la République Lambesc Departement Bouches-du-Rhône

Lambesc Salle des Associations Lambesc Bureau municipal du Tourisme de Lambesc Lambesc Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lambesc-bureau-municipal-du-tourisme-de-lambesc-lambesc/

Conférence : Climat, biodiversité : l’urgence de comprendre et d’agir Lambesc 2023-01-20 was last modified: by Conférence : Climat, biodiversité : l’urgence de comprendre et d’agir Lambesc Lambesc Salle des Associations 20 janvier 2023 Bouches-du-Rhône Boulevard de la République Place des Etats-Généraux Salle des Associations Lambesc Bouches-du-Rhône Bureau municipal du Tourisme de Lambesc Lambesc Lambesc Bouches-du-Rhône

Lambesc Bureau municipal du Tourisme de Lambesc Lambesc Bouches-du-Rhône