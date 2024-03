Conférence « Climat, 12 solutions pour agir » – Jeudi 4 avril à 17h30 IUT du Limousin, site de Limoges Limoges, jeudi 4 avril 2024.

Conférence « Climat, 12 solutions pour agir » – Jeudi 4 avril à 17h30 Vous vous interrogez sur le changement climatique et vous souhaitez découvrir des actions concrètes que vous pourriez mettre en place ? Cette conférence est conçue pour répondre à vos attentes ! Jeudi 4 avril, 17h30 IUT du Limousin, site de Limoges Évènement gratuit, ouvert à tous.

L’IUT du Limousin a le plaisir de vous inviter à la conférence :

CLIMAT, 12 SOLUTIONS POUR AGIR

Lors de cette rencontre, Ludovic ARGA, ancien étudiant de l’IUT, conseiller scientifique et membre de l’association The Shifters, vous démontrera qu’il est possible d’avoir un impact positif et significatif sur le changement climatique et vous parlera des solutions qui permettent de réduire votre empreinte carbone individuelle.

IUT du Limousin, site de Limoges 12 allée andré maurois Limoges 87100 La Borie Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

