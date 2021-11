Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz Conférence Claude Martinez Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Conférence Claude Martinez
Salle du premier étage de Ducontenia Avenue Ithurralde
Saint-Jean-de-Luz
2021-11-19 18:00:00 – 2021-11-19 19:15:00

2021-11-19 18:00:00 – 2021-11-19 19:15:00 Salle du premier étage de Ducontenia Avenue Ithurralde

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques Débats autour de la mise en place des Monuments aux morts de la Première Guerre mondiale Description Claude Martinez historiako erakasleak lehen gerla mundialaren ondotik orroitarrien eraikitzeko Euskal herriko Iparralde osoan sortu diren diren eztabaiden berri ematen digu hitzaldi honen bidez. Hitzaldia Euskaraz aldibereko itzulpenarekin.

Claude Martinez, jeune professeur d’histoire (nous expliquera) évoquera les débats qui ont pu avoir lieux lors de la mise en place des Monuments aux morts en Pays Basque d’Iparralde après la Première Guerre Mondiale. En Basque avec traduction simultanée. Débats autour de la mise en place des Monuments aux morts de la Première Guerre mondiale Description Claude Martinez historiako erakasleak lehen gerla mundialaren ondotik orroitarrien eraikitzeko Euskal herriko Iparralde osoan sortu diren diren eztabaiden berri ematen digu hitzaldi honen bidez. Hitzaldia Euskaraz aldibereko itzulpenarekin.

