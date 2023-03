Conférence civilisations précolombiennes, 14 avril 2023, Pezuls Pezuls.

Conférence civilisations précolombiennes

Salle des fêtes Pezuls Dordogne

2023-04-14 – 2023-04-14

Pezuls

Dordogne

Pezuls

Conférence Civilisations précolombiennes : Les Atzèques et les Mayas

Diaporama commenté en vidéo-projection, 1h15 environ, suivi de discussions et d’échanges entre le conférencier, M. Germain Chièze, et le public.

Accès gratuit dans la limite des places disponibles.

+33 6 76 15 47 64 Amicale Pezuloise d’Animations et de Loisirs (APAL)

Pezuls

