Conférence “Cité des morts, cité des vivants. Réflexions sur les cimetières à travers les siècles à Roscoff et ailleurs” Roscoff Roscoff Catégories d’évènement: Finistère

Roscoff

Conférence “Cité des morts, cité des vivants. Réflexions sur les cimetières à travers les siècles à Roscoff et ailleurs” Roscoff, 22 mars 2022, Roscoff. Conférence “Cité des morts, cité des vivants. Réflexions sur les cimetières à travers les siècles à Roscoff et ailleurs” Place de la Gare Espace Mathurin Méheut Roscoff

2022-03-22 – 2022-03-22 Place de la Gare Espace Mathurin Méheut

Roscoff Finistère Conférence animée par Dany Guillou-Beuzit et Nathalie Calvez-Guigou. Application de la réglementation sanitaire en vigueur. cimetiereduvil@gmail.com Conférence animée par Dany Guillou-Beuzit et Nathalie Calvez-Guigou. Application de la réglementation sanitaire en vigueur. Place de la Gare Espace Mathurin Méheut Roscoff

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Roscoff Autres Lieu Roscoff Adresse Place de la Gare Espace Mathurin Méheut Ville Roscoff lieuville Place de la Gare Espace Mathurin Méheut Roscoff Departement Finistère

Roscoff Roscoff Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roscoff/

Conférence “Cité des morts, cité des vivants. Réflexions sur les cimetières à travers les siècles à Roscoff et ailleurs” Roscoff 2022-03-22 was last modified: by Conférence “Cité des morts, cité des vivants. Réflexions sur les cimetières à travers les siècles à Roscoff et ailleurs” Roscoff Roscoff 22 mars 2022 finistère Roscoff

Roscoff Finistère