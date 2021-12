Conférence CinéMA #3 Conservatoire de Belfort, 13 janvier 2022, Belfort.

Conférence CinéMA #3

Conservatoire de Belfort, le jeudi 13 janvier 2022 à 20:15

| CONFÉRENCE CINÉMA #3 – à Belfort | ———————————— ### En association avec Cinémas d’Aujourd’hui ? Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Communauté de l’Agglomération Belfortaine (CAB) Henri Dutilleux, Rue Paul Koepfler, Belfort ? Entrée libre “Pour la troisième étape de notre tour du monde des villes au cinéma, nous serons, cette année, au Brésil et, plus particulièrement, à Rio de Janeiro, à la fois ville mythique et ville contemporaine. Une ville divisée entre les quartiers pauvres du Nord et la zone Sud des plages et de la bourgeoisie. Une ville filmée par les cinéastes étrangers (on se souvient d’Orfeu Negro et de L’Homme de Rio) mais aussi par des Brésiliens, au début des années 60, au moment crucial du Cinéma Novo et, bien plus tard, dans les favelas de La Cité de Dieu de Fernando Mereilles. Pour compléter notre voyage, nous ferons également quelques détours par Sao Paulo, Buenos Aires ou encore Mexico City, villes de cinéma elles aussi qui offrent un parfait contrepoint à la vision de Rio.” Thierry Jousse Thierry Jousse est un ancien rédacteur en chef des Cahiers du Cinéma, réalisateur de films (Je suis un no man’s land, Les Invisibles) et il a co-dirigé avec Thierry Paquot un livre de référence La Ville au cinéma.

Avec Thierry Jousse, à Belfort

Conservatoire de Belfort 1 Rue Paul Koepfler Belfort Belfort Le Mont Sud Territoire-de-Belfort



